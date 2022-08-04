Події

07:11 04.08.2022

Архітектура глобальної безпеки має гарантувати незастосування терору однієї держави щодо іншої

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Архітектура глобальної безпеки має гарантувати незастосування терору однієї держави щодо іншої

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нова архітектура глобальної безпеки у світі має гарантувати незастосування терору однієї держави щодо іншої.

Як зазначив глава держави, останнім часом у світі все частіше з'являється інформація про конфліктні ситуації у різних регіонах світу.

"Балкани, Тайвань, може бути Кавказ. Усі ці ситуації здаються різними, хоча їх об'єднує один фактор: глобальна архітектура безпеки не спрацювала. Якби спрацювала, то не було б усієї цієї конфліктності", - заявив Зеленський у відеозверненні.

Україна, за його словами, звертає на це увагу ще з 2014 року, коли Росія проігнорувала міжнародне право, окупувавши частину Донбасу та анексувавши Крим.

"2014 рік став поворотним моментом. Тоді у цілком очевидних ситуаціях із Кримом, Донбасом, зі збитим малайзійським "Боїнгом" Росія уникла відповідальності, зберегла бізнес та політичні зв'язки зі світом. І тепер багато хто у глобальних відносинах вірить, що і йому це вдасться. Ось чому українці наразі роблять дуже важливу справу для всіх у світі. Наш народ об'єднав вільний світ не просто довкола своєї боротьби за свободу, а довкола розуміння, наскільки крихкою є свобода кожного народу у світі", - сказав він.

Зеленський наголосив, що цю крихкість можна захистити лише спільними діями у всьому світі.

"І щоб це працювало в довгостроковій перспективі, має бути ефективна архітектура глобальної безпеки, яка гарантувала б, що жодна держава ніколи більше не зможе застосовувати терор проти іншої держави. На системному рівні, на рівні глобальних інституцій саме для цього ми наразі і працюємо - і Україна, і всі наші партнери", - резюмував президент.

Теги: #зеленський #глобальна_безпека

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