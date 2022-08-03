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16:07 03.08.2022

Затримане в Лівані сирійське судно везло борошно з окупованого РФ Криму, виготовлене з бердянської пшениці - посол

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Затримане в Лівані сирійське судно везло борошно з окупованого РФ Криму, виготовлене з бердянської пшениці - посол

Посол України в Лівані Ігор Осташ повідомив про отримання підтвердження того, що затримане владою Лівану сирійське судно Laodicea перевозило на своєму борту борошно, виготовлене в окупованому РФ Криму з пшениці, викраденої в окупованому РФ м. Бердянськ Запорізької області.

"Щойно ми отримали беззастережне свідчення того, що борошно, яке везла Laodicea, було не з Росії, а з окупованого Криму. Це - Красногвардійське (смт Красногвардійське в Криму - ІФ). А друге фото - це трекінг пшениці з окупованого Бердянська у Красногвардійське", - написав Осташ у фейбуці у середу.

При цьому він оприлюднив фото мішків із борошном, на яких виробником зазначено "Красногвардійський елеватор", а також документ з інформацією, що свідчить про постачання пшениці з Бердянська до Красногвардійського автошляхами.

Як повідомлялося, судно Laodicea, яке перевозило викрадену на окупованих РФ територіях України агропродукцію, було затримано в порту м. Тріполі (Ліван) 31 липня після звернення Посольства України в Лівані, про що повідомила Міжнародна ліванська радіомовна корпорація (LBCI), а також Ігор Осташ.

Того самого дня ліванська газета "Ан-Нахар" повідомила, що "під час російської окупації з окупованих Херсонської, Запорізької та Миколаївської областей було вкрадено понад 500 000 тонн зерна", додавши, що "були спроби переправити більшу частину цього зерна до країн Близького Сходу, включаючи Єгипет, Туреччину та Сирію, і було зафіксовано спроби перекидання до Лівану".

У заяві посольства йшлося про те, що українські правоохоронці довели причетність 78 суден до незаконного перевезення викраденого українського зерна, і цей список постійно оновлюється. Це саме стосується і судна Laodicea, заарештованого рішенням українського суду і яке перебуває під санкціями США.

 

Теги: #зерно #судно #ліван

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