Події

08:36 03.08.2022

На Харківщині через обстріли горіли склади та приватний будинок

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На Харківщині через обстріли горіли склади та приватний будинок

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 21 оперативний виїзд, 10 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема 3 пожежі, спричинені військовими діями.

"Пожежі, викликані ворожими обстрілами двічі зафіксовані на території Золочівської громади та 1 раз у Чугуївській. Горіли 2 складські приміщення та приватний будинок", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Крім того, рятувальники тричі виїжджали на допомогу комунальникам і населенню та також тричі – для проведення аварійно-рятувальних робіт.

Піротехніки ДСНС ліквідували 10 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

 

 

Теги: #харків #пожежі #обстріли

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