Дорожники відновили автосполучення Ромни-Конотоп

Дорожні служби відремонтували 12-метровий міст через канал біля села Шевченкове на автодорозі Р-60 Кролевець – Конотоп – Ромни – Пирятин, що сполучає північ та південь Сумської області.

"Було демонтовано зруйновані конструкції мосту, відновлено пошкоджені насадки опор, змонтовано нові прогонові конструкції. Також шляховики проклали нове асфальтобетонне покриття, встановили монолітні тротуари, перильну та бар'єрну огорожу", - написав у фейсбуці міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

За його словами, міст було пошкоджено ще в березні в результаті вторгнення російських окупантів до Сумської області.

Наразі міст відкрито для проїзду всіх видів транспорту.