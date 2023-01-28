Автотраса Одеса-Рені закрилася для фур на добу через негоду - патрульна поліція

Рух для великовантажних транспортних засобів на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-15 Одеса-Рені (на Бухаресті) тимчасово припинено з 13:00 28 жовтня на добу у зв'язку з ускладненням погодних умов, повідомляється в телеграм-каналі патрульної поліції в суботу.

"Рух тимчасово перекривається для великовантажного транспорту у зв'язку з ускладненням погодних умов (інтенсивний мокрий сніг та дощ) з метою недопущення дорожньо-транспортних пригод та виникнення ускладнень у русі. Обмеження набувають чинності з 13:00 28 січня до 13:00 29 січня на автомобільній дорозі М-15 Одеса – Рені", - йдеться в повідомленні.