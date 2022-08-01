Генпрокурор: Створення Міжнародного Трибуналу за злочини агресії – це запит українського суспільства, а не влади

Генеральний прокурор Андрій Костін повністю підтримує необхідність створення Міжнародного Трибуналу для притягнення до відповідальності високопосадовців РФ за злочини військової агресії щодо України.

"Щодо Трибуналу (його створення) – це наша тверда позиція. Тому що злочин агресії є головним серед воєнних злочинів, злочинів проти людства", - сказав генпрокурор в ефірі українського телемарафону в понеділок.

Він зазначив, що Міжнародний кримінальний суд не може розслідувати злочини щодо агресії, виходячи зі своєї юрисдикції.

"Для цього ми маємо створити Міжнародний Трибунал. І я повністю підтримую цей напрям", - наголосив Костін.

Генпрокурор нагадав, що питанням створення Трибуналу опікуються українські дипломати.

"Сьогодні я говорив із послами "Великої сімки", що питання створення Трибуналу – це запит не української влади, це запит усього українського суспільства. Українське суспільство хоче побачити на лаві підсудних Міжнародного Трибуналу саме високопосадовців – військових та політичних – країни-агресора, які відповідатимуть за злочини агресії", - підсумував генпрокурор.