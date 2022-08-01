Пасажири комунального наземного транспорту не сплачуватимуть за проїзд після відбою повітряної тривоги - КМДА

Пасажири комунального наземного транспорту не платитимуть за проїзд повторно після відбою повітряної тривоги, приватних перевізників місто також закликає зараховувати людям попередньо оплачений проїзд після поновлення руху, повідомили у Київській міській держадміністрації.

"Місто закликає пасажирів користуватися укриттями та не залишатися на зупинках під час повітряної тривоги. Трамваї після отримання сигналу про повітряну тривогу довозитимуть пасажирів до найближчої зупинки, автобуси та тролейбуси – до найближчої зупинки або розширення проїжджої частини – "кишені", - йдеться у телеграм-каналі.

Після відбою тривоги водій очікуватиме пасажирів протягом десяти хвилин. Пасажири, які за цей час не встигнуть повернутись до транспортного засобу, можуть скористатися наступним.

"Сплачувати за проїзд повторно не треба в обох випадках. Контролери будуть попереджені про це та отримають відповідні інструкції", - додали в КМДА.

Місто закликає приватних перевізників дотримуватись правил безпеки під час повітряної тривоги і також зараховувати пасажирам попередньо оплачений проїзд після відновлення руху.

Як повідомлялося, наземний громадський транспорт (зокрема і приватні перевізники) під час повітряної тривоги зупинятиме рух у безпечному місці відповідно до Правил дорожнього руху, заявили у Київській міській адміністрації у понеділок.

Відповідне рішення Ради оборони міста Києва діятиме з 1 серпня.