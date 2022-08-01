Події

17:23 01.08.2022

Пасажири комунального наземного транспорту не сплачуватимуть за проїзд після відбою повітряної тривоги - КМДА

1 хв читати
Пасажири комунального наземного транспорту не сплачуватимуть за проїзд після відбою повітряної тривоги - КМДА

Пасажири комунального наземного транспорту не платитимуть за проїзд повторно після відбою повітряної тривоги, приватних перевізників місто також закликає зараховувати людям попередньо оплачений проїзд після поновлення руху, повідомили у Київській міській держадміністрації.

"Місто закликає пасажирів користуватися укриттями та не залишатися на зупинках під час повітряної тривоги. Трамваї після отримання сигналу про повітряну тривогу довозитимуть пасажирів до найближчої зупинки, автобуси та тролейбуси – до найближчої зупинки або розширення проїжджої частини – "кишені", - йдеться у телеграм-каналі.

Після відбою тривоги водій очікуватиме пасажирів протягом десяти хвилин. Пасажири, які за цей час не встигнуть повернутись до транспортного засобу, можуть скористатися наступним.

"Сплачувати за проїзд повторно не треба в обох випадках. Контролери будуть попереджені про це та отримають відповідні інструкції", - додали в КМДА.

Місто закликає приватних перевізників дотримуватись правил безпеки під час повітряної тривоги і також зараховувати пасажирам попередньо оплачений проїзд після відновлення руху.

Як повідомлялося, наземний громадський транспорт (зокрема і приватні перевізники) під час повітряної тривоги зупинятиме рух у безпечному місці відповідно до Правил дорожнього руху, заявили у Київській міській адміністрації у понеділок.

Відповідне рішення Ради оборони міста Києва діятиме з 1 серпня.

Теги: #проїзд #тривога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:32 01.08.2022
Наземний громадський транспорт у Києві зупинятиметься на час повітряної тривоги

Наземний громадський транспорт у Києві зупинятиметься на час повітряної тривоги

19:57 23.07.2022
У результаті блокування проїзду окупантами на блокпосту в Запорізькій області померли чотири людини

У результаті блокування проїзду окупантами на блокпосту в Запорізькій області померли чотири людини

07:17 16.07.2022
Зеленський знову закликав людей не ігнорувати сигнали повітряної тривоги

Зеленський знову закликав людей не ігнорувати сигнали повітряної тривоги

16:12 14.07.2022
Під час повітряної тривоги проходження НМТ буде призупинено, а учасники та інструктори переходитимуть в укриття - МОН

Під час повітряної тривоги проходження НМТ буде призупинено, а учасники та інструктори переходитимуть в укриття - МОН

11:10 22.04.2022
Дорожники зводять іще один тимчасовий проїзд біля зруйнованого мосту на дорозі Київ-Чернігів – "Укравтодор"

Дорожники зводять іще один тимчасовий проїзд біля зруйнованого мосту на дорозі Київ-Чернігів – "Укравтодор"

16:42 20.03.2022
"Укрзалізниця" повертає платний проїзд рейсами з заходу на схід і за кордон, евакуаційні поїзди залишаться безкоштовними

"Укрзалізниця" повертає платний проїзд рейсами з заходу на схід і за кордон, евакуаційні поїзди залишаться безкоштовними

14:04 07.03.2022
"Литовські залізниці" надали українцям безоплатний проїзд

"Литовські залізниці" надали українцям безоплатний проїзд

12:27 04.03.2022
Німеччина забезпечила безоплатний проїзд залізничним транспортом для українських біженців

Німеччина забезпечила безоплатний проїзд залізничним транспортом для українських біженців

19:17 03.03.2022
Європейські держави полегшують проїзд для перевізників гуманітарної допомоги в Україну

Європейські держави полегшують проїзд для перевізників гуманітарної допомоги в Україну

19:17 26.02.2022
Церковні дзвони можна використовувати як сигнали тривоги

Церковні дзвони можна використовувати як сигнали тривоги

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Генпрокурор про загибель Вадатурського: Одна з версій розслідування – цілеспрямоване вбивство

Спроби штурму окупантами напрямків Авдіївки, Бахмута та Соледара відбито

Стефанчук: Рада найближчим часом внесе до порядку розгляду законопроєкти щодо вимог ЄС

Розмову Зеленського та Байдена може бути організовано найближчим часом

Зеленський і Макрон обговорили постачання озброєнь та документування воєнних злочинів РФ

ОСТАННЄ

Омбудсмен Лубінець: У Москалькової розглядають нашу пропозицію відвідати разом Оленівку

Генпрокурор: Проводиться розслідування дій співробітників прифронтових прокуратур щодо колаборації з окупантом

Генпрокурор: Створення Міжнародного Трибуналу за злочини агресії – це запит українського суспільства, а не влади

Макрон заявив Зеленському про рішучість зробити так, щоб воєнні злочини РФ в Україні не залишилися безкарними

Зеленський доручив Шмигалю опрацювати питання дотримання прав громадян і законодавства про військовий обов'язок та військову службу при врученні повісток

Із тимчасово окупованих територій Харківської області евакуйовано 872 мирні жителі, майже чверть із них діти

Генпрокурор: Обговорюється питання передачі до МКС кількох справ про військову агресію РФ

Генпрокурор про загибель Вадатурського: Одна з версій розслідування – цілеспрямоване вбивство

Спроби штурму окупантами напрямків Авдіївки, Бахмута та Соледара відбито

Окупанти обстріляли Криворізький район, у Грушівській громаді пошкоджено залізницю – ДСНС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА