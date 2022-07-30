Харківські рятувальники ліквідували пожежу, що виникла в училищі в результаті ворожого ракетного удару

Рятувальники загасили пожежу, яка виникла в училищі в Слобідському районі Харкова внаслідок ракетного удару, здійсненого російськими окупаційними військами близько 3:00 ночі.

"Майже вщент було зруйновано один із корпусів навчального закладу у Слобідському районі. У будівлі сталася пожежа на площі понад 2500 кв.м... Силами ДСНС пожежу було ліквідовано о 19:08", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

До ліквідації пожежі було залучено 18 одиниць пожежно-рятувальної техніки та понад 100 фахівців особового складу.

Як повідомив раніше в суботу міський голова Ігор Терехов, в училище було випущено 3 ракети, ймовірно, С-300.