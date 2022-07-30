Події

10:56 30.07.2022

Росіяни вночі обстріляли спальний район Миколаєва, одна людина загинула, шестеро поранені

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Росіяни вночі обстріляли спальний район Миколаєва, одна людина загинула, шестеро поранені

Уночі російські війська обстріляли один зі спальних районів Миколаєва, сильно пошкоджені багатоповерхівки, одна людина загинула, ще шестеро дістали поранень, повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.

"Вночі, 30 липня, після 01:00 був обстріляний один із спальних районів міста. Попередньо відомо, що одна людина загинула, шестеро - зазнали поранень. За наслідками обстрілу значних пошкоджень зазнали багатоповерхівки. Детальна інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні у Facebook.

 

Теги: #миколаїв #обстріл

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