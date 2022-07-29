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12:36 29.07.2022

Російським пропагандистам Гаспаряну та Сергейцеву оголошено про підозру, їх оголошено в міжнародний розшук – СБУ

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Російським пропагандистам Гаспаряну та Сергейцеву оголошено про підозру, їх оголошено в міжнародний розшук – СБУ

Служба безпеки України повідомила про завершення досудового розслідування щодо ідеолога "денацифікації" України та російського політтехнолога, які публічно закликали до геноциду українського народу та збройного нападу на нашу державу.

Як повідомляється на сайті української спецслужби в п'ятницю, їм обом оголошено підозру, їх оголошено в міжнародний розшук, вони "стали нев'їзними до цивілізованих країн світу".

"Слідчі Служби безпеки зібрали вичерпну доказову базу для притягнення до відповідальності: автора книжки "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков" Армена Гаспаряна; політтехнолога та автора антиукраїнських публікацій Тимофія Сергейцева", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, у 2018 році Гаспарян видав свою книжку, яка просуває вигадані наративи щодо неспроможності становлення Української держави та закликає керівництво РФ до військового нападу на Україну. Саме ця особа поширила термін "денацифікація" в РФ і почала вживати його стосовно України.

Сергейцев – автор антиукраїнських публікацій, якими він просував ідеї щодо неспроможності Української держави до подальшого існування, неповноцінності та другосортності української нації, а також необхідності її знищення. Він публічно закликав російську владу до фізичного знищення українських захисників та встановлення повного контролю над територією України.

Гаспаряна та Сергейцева підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України), ч. 2 ст. 442 (геноцид) Кримінального кодексу України. За результатами досудового розслідування обвинувальні акти скеровано до суду.

Гаспарян, зокрема, є одним із авторів підручника "История России" для 10 класу загальноосвітніх шкіл РФ. Очолює одне з управлінь інформагентства "Росія сьогодні".

Сергейцев має українське громадянство, він був політтехнологом під час низки виборчих кампаній в Україні в 1998-2009 роках. Згодом за його сценарієм було знято фільм про легендарний "матч смерті" у Києві в роки Другої світової війни, де етнічні українці показані як головні негативні персонажі.

Теги: #сбу #розшук #пропагандисти

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