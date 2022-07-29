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08:26 29.07.2022

Окупанти намагаються знайти слабкі місця в обороні Луганської області

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Окупанти намагаються знайти слабкі місця в обороні Луганської області

Розвідувальні групи російських окупантів намагаються знайти слабкі місця в обороні населених пунктів Луганської області, повідомляє голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Протягом 28 липня росіяни вдарили чотирма ракетами, 13 разів застосовували ствольну, реактивну артилерію та міномети. Розвідувальні групи ворога намагаються знайти слабкі місця у нашій обороні, уточнити позиції українських військ. Атакують з різних боків. Кілька разів застосовували авіацію", - написав Гайдай у телеграм-каналі у п'ятницю вранці.

Українські військові відбили шість спроб штурму ворога, який був змушений відійти із втратами.

Крім цього, Гайдай повідомив, що у тимчасово окупованих містах Луганської області досі не було встановлено банкоматів.

"Щодо життя в окупації. Кремінна, Попасна, Рубіжне, більша його частина, були захоплені три місяці тому. Відтоді у цих містах не встановлено жодного банкомата, не працюють і вціліли після вторгнення Росії. Ніхто навіть не намагається їх перепрограмувати. Аналогічна ситуація і в Лисичанську із Сєвєродонецьком", - написав глава ОВА.

 

 

 

Теги: #зведення #луганська_область

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