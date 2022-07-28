Події

20:53 28.07.2022

У Миколаєві під ворожий обстріл потрапив приватний сектор, пошкоджено житлові будинки

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У Миколаєві під ворожий обстріл потрапив приватний сектор, пошкоджено житлові будинки

У Миколаєві під ворожий обстріл потрапив приватний сектор, пошкоджено житлові будинки, рятувальники вже виїхали, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

"Є влучення в приватний сектор. Пошкоджено житлові будинки. На місця виїхали рятувальники. Поки що триває повітряна тривога. Залишайтеся в укриттях. Більше інформації про наслідки обстрілу повідомлю вам пізніше", - написав він у телеграм-каналі.

Пізніше голова обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що росіяни вдарили, зокрема, і в пункт видачі гуманітарної допомоги.

"Удар по приватному сектору, зокрема в пункт видачі гуманітарної допомоги. Це вже тенденція", - написав Кім у телеграм-каналі.

 

 

 

 

 

 

 

Теги: #миколаїв #обстріл

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