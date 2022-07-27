Події

21:35 27.07.2022

Українські військові збили російський безпілотник, який проводив розвідку на Миколаївщині

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Українські військові збили російський безпілотник, який проводив розвідку на Миколаївщині

На Миколаївщині російські окупанти продовжують проводити повітряну розвідку із застосуванням безпілотних літальних апаратів, повідомляє повітряне командування "Південь".

"Так, 27 липня, воїнами зенітного ракетного підрозділу ліквідовано черговий російський безпілотник оперативно-тактичного рівня, імовірно "Форпост". Спокою загарбникам в українському небі не буде! Знищуємо, б’ємо на друзки, очищаємо рідне небо", - зазначається у повідомленні у фейсбуці.

 

 

 

Теги: #росія #знищення #безпілотник

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