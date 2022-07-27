Події

19:58 27.07.2022

Окупанти обстріляли Печеніги запалювальними снарядами, пошкоджено газопровід

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У середу, 27 липня, о 17:00, російська армія обстріляла запалювальними снарядами сел.Печеніги Харківської області, повідомив селищний голова Олександр Гусаров.

"У результаті обстрілу на території селища сталося три пожежі. Зафіксовано влучення снаряда в об'єкт критичної інфраструктури: зруйновано ділянку газопроводу. Пожежно-рятувальна служба, екстрена медична допомога, поліція, газова, енергетична та інші служби працюють у цілодобовому режимі", - написав Гусаров у своєму телеграм-каналі.

 

Теги: #газопровід #обстріл #харківщина

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