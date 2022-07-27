Для допомоги студентам та викладачам юридичної сфери створено інноваційний електронний підручник

Для допомоги студентам та викладачам юридичної сфери створено інноваційний електронний підручник "Трудове право України", повідомляє Міністерство освіти і науки.

Згідно з повідомленням пресслужби міністерства, підручник розроблено командою педагогів-науковців за підтримки Координатора проєктів ОБСЄ в Україні.

Зазначається, що матеріал підручника викладено в інноваційному форматі з використанням інфографіки, QR-кодів, активних посилань на офіційні тексти нормативних актів, судової практики (зокрема, правових позицій Верховного Суду та рішень Конституційного Суду України).

Очікується, що підручник дасть змогу читачам опанувати теоретичні основи знань та набути необхідних практичних навичок, а також навчитися використовувати їх у різних життєвих ситуаціях, що потребують ухвалення юридично грамотних рішень.