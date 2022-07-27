Керівник прокуратури АР Крим: Кримчани, примусово призвані до армії РФ чи незаконних формувань, – жертви збройного конфлікту, а не злочинці

Створення мобілізаційного центру в окупованому РФ Криму може свідчити про приховану мобілізацію на півострові для залучення кримчан до війни, примусово призвані кримчани, які не вчинили інших злочинів, є жертвами збройного конфлікту, а не злочинцями, наголошує керівник прокуратури АР Крим та м. Севастополя Ігор Поночовний.

У коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" Поночовний розповів, що за вісім років окупації Кримського півострова понад 34 тисячі кримчан примусово потрапили на військову службу до армії держави-окупанта.

За його словами, з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну окупаційна армія зазнає численних втрат і потребує поповнення людського ресурсу.

"Тисячі українців, які залишилися на окупованих територіях, уже потрапили або перебувають під потенційним ризиком потрапити під примусову мобілізацію", - наголосив він.

У цьому контексті керівник прокуратури автономії наголосив: "Нещодавнє створення нового мобілізаційного центру в окупованому Криму може свідчити про приховану мобілізацію на півострові для потенційного залучення кримчан у війну на боці окупаційної армії. РФ ставить за мету відправити українців із території півострова воювати проти своєї країни".

Він звернув увагу, що такі дії окупантів порушують норми міжнародного гуманітарного права, зокрема положення IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року і є воєнним злочином, який не має строків давності.

За словами Поночовного, у межах національного законодавства прокуратура автономії кваліфікує такі дії за ст. 438 КК України, санкція якої передбачає до 12 років позбавлення волі.

"Наголошую, що кримчани, примусово призвані до лав армії РФ або інших незаконних формувань, є жертвами збройного конфлікту, а не злочинцями. Отже, вони не можуть і не підлягатимуть кримінальному переслідуванню, якщо не вчинили жодного іншого злочину під час служби в окупаційній армії", - сказав керівник прокуратури АР Крим та м. Севастополя.

Він також додав, що інформація про нібито переслідування Україною кримських призовників є пропагандою, спрямованою на дискредитацію української влади.

"Водночас дії громадян України з окупованої території, які добровільно вступають до збройних формувань РФ, можуть бути кваліфіковані як державна зрада", - звернув увагу Поночовний.