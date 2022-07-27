Окупанти не мають технічної документації, фахівців та техніки для швидкого відновлення мосту в Херсоні – заступник голови облради

У російських окупантів відсутня технічна документація, фахівці та техніка для швидкого відновлення Антонівського мосту, сказав перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

"Міст суттєво пошкоджений, він не придатний до використання навіть для легкового автотранспорту станом на сьогодні… Вони мають проблеми з отриманням технічної документації – вони не можуть отримати доступ до неї та розробити план його відновлення. Також відсутні у них фахівці, які змогли б це швидко відновити і відсутня техніка", - зазначив він в ефірі Національного телемарафону в середу.

Як повідомлялося, українські захисники завдали ракетного удару по Антонівському мосту в Херсоні. "Так, удари були, але вони були філігранними", - повідомила речниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк.