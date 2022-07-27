Події

08:50 27.07.2022

У результаті ранкового ворожого ракетного удару по Харкову поранено шістьох людей

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У результаті ранкового ворожого ракетного удару по Харкову поранено шістьох людей

Унаслідок ракетного удару, здійсненого російськими окупаційними військами по Індустріальному району Харкова вранці в середу, є поранені, повідомив мер Ігор Терехов.

"Все-таки є поранені, шестеро людей. Усіма зараз опікуються наші лікарі", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив, що вранці в середу ворожого обстрілу зазнав також Новобаварський район міста.

"Там, на щастя, без постраждалих та без пожеж. Але вибиті вікна у житловому будинку", - повідомив Терехов.

 

 

 

Теги: #харків #обстріл #поранені

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