У результаті ранкового ворожого ракетного удару по Харкову поранено шістьох людей

Унаслідок ракетного удару, здійсненого російськими окупаційними військами по Індустріальному району Харкова вранці в середу, є поранені, повідомив мер Ігор Терехов.

"Все-таки є поранені, шестеро людей. Усіма зараз опікуються наші лікарі", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив, що вранці в середу ворожого обстрілу зазнав також Новобаварський район міста.

"Там, на щастя, без постраждалих та без пожеж. Але вибиті вікна у житловому будинку", - повідомив Терехов.