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15:56 26.07.2022

МЗС Ізраїлю закликає громадян утриматися від відвідування Умані на Рош Гашана

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МЗС Ізраїлю закликає громадян утриматися від відвідування Умані на Рош Гашана

Через воєнні дії в Україні Міністерство закордонних справ Ізраїлю закликає ізраїльських громадян утриматися від відвідування України, зокрема міста Умані та його околиці.

"Рекомендуємо ізраїльським громадянам, які перебувають в Україні, негайно залишити територію країни. В Україні зберігається небезпека ракетних ударів і повітряних атак по населених пунктах і цивільних об'єктах, зокрема – в центрі та на заході країни. Йдеться про реальну загрозу життю", - йдеться в повідомленні МЗС Ізраїлю напередодні святкування Рош Гашана в Умані.

Міністерство нагадало, що уряд України оголосив надзвичайну ситуацію в країні 24 лютого 2022 року, свобода пересування громадян обмежена, ведеться посилене патрулювання території, запроваджено комендантську годину.

Наголошується також, що співробітники посольства Ізраїлю не перебувають в Україні на постійній основі й у них не буде можливості надати консульську допомогу у разі потреби.

На початку липня посольство України в Ізраїлі повідомило, що через повномасштабне російське вторгнення та неможливість гарантувати безпеку паломники не зможуть прибути в Україну для святкування Рош Гашана.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук звернувся до ЗМІ в Ізраїлі щодо поїздки в Україну під час майбутніх єврейських свят. "Через побоювання за життя і благополуччя тих, хто приїжджає в Україну, і в світлі кричущої російської війни в нашій країні, попри всі зусилля, ми не можемо гарантувати безпеку паломників і нині не дозволяємо туристам і відвідувачам в'їжджати в Україну", - сказав посол.

Щоосені до м. Умані Черкаської області, де розташовується могила лідера брацлавських хасидів цадика Нахмана, для святкування Рош Гашана прибувають паломники-хасиди з усього світу.

Теги: #попередження #рош_га_шана

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