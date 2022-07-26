Окупанти обстріляли Харків

Російські окупанти у вівторок уранці, 26 липня, обстріляли Харків, інформація про постраждалих уточнюється, повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Знову нічний обстріл міста. Прилетіло до однієї з частин Харкова, що ближче до центру. Традиційно влучення поряд із будівлею, яка до військової інфраструктури не має жодного стосунку", - написав він у телеграм-каналі у вівторок уранці.

Терехов наголосив, що про жертв поки інформації немає.

"Сподіваюся, що постраждалих чи загиблих не буде", – додав градоначальник.