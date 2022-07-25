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21:50 25.07.2022

Росія веде газову війну проти об'єднаної Європи

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Росія веде газову війну проти об'єднаної Європи

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія веде газову війну проти об'єднаної Європи.

"Сьогодні ми побачили нові газові загрози Європі. Навіть попри поступку щодо турбіни для "Північного потоку". Росія не збирається відновлювати постачання газу європейським країнам, як зобов'язана це робити за контрактами. Все це робиться Росією спеціально, щоб європейцям було максимально складно підготуватися до зими. Це відверта газова війна, яку Росія веде проти об'єднаної Європи. Саме так це слід сприймати", – заявив Зеленський у вечірньому відеозверненні у понеділок.

За його словами, "Росії все одно, що буде з людьми, як вони страждатимуть: чи від голоду через блокування портів, чи то від зимових холодів і бідності, чи то від окупації".

"Це просто різні форми терору. І тому треба бити у відповідь, не думати, як повернути якусь турбіну, а посилювати санкції. Робити все, щоб обмежити російські доходи не тільки від газу та нафти, а й від будь-якого експорту, який ще залишається. І максимально розривати торговельні зв'язки з Росією, тому що кожен такий зв'язок – це потенційний засіб тиску", - сказав він.

Глава держави також висловив упевненість у тому, що посилення газового шантажу Росією необхідне для того, щоб погіршити життя кожного європейця. "І це можна розглядати як стимул, щоб восьмий санкційний пакет ЄС був значно вагомішим, ніж нещодавно затверджений сьомий", - сказав Зеленський.

 

 

Теги: #європа #росія_газ

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