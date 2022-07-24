Події

14:18 24.07.2022

Терехов закликає харків'ян мінімізувати ранкові поїздки у наземному транспорті та користуватися метро

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Терехов закликає харків'ян мінімізувати ранкові поїздки у наземному транспорті та користуватися метро

Міський голова Харкова Ігор Терехов просить городян за можливості уникати ранкових поїздок у наземному громадському транспорті з міркувань безпеки.

"Побудуйте свій графік пересування містом у такий спосіб, щоб мінімізувати ранкові поїздки у наземному транспорті. Найчастіше користуйтеся метрополітеном – на сьогодні це найбезпечніший спосіб пересування", - звернувся Терехов до харків'ян у своєму телеграм-каналі.

Він нагадав, що минулого тижня російські окупаційні війська двічі обстрілювали вранці зупинки громадського транспорту, що спричинило загибель шести мирних жителів, зокрема 13-річного хлопчика. 15-річна сестра підлітка та ще 25 людей були поранені. Терехов повідомив, що дівчина пішла на поправку й лікарі сподіваються на її якнайшвидше одужання.

Харківський мер також запевнив, що ті, хто потребує допомоги, можуть її отримати.

"Якщо вам потрібні продукти чи інша допомога – працюють наші управління соцзахисту та волонтерські організації. Ви завжди можете туди звернутися і вам допоможуть", - пообіцяв Терехов.

Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/359

Теги: #транспорт #харків #терехов

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