Події

20:59 23.07.2022

Електронний підпис "Дія" підтвердив відповідність європейським стандартам

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Електронний підпис "Дія" підтвердив відповідність європейським стандартам

Електронний підпис українського мобільного застосунку "Дія" підтвердив відповідність європейським стандартам, повідомляється у Телеграм-каналі застосунку в суботу.

"З травня до липня проходило тестування на міжнародному eSignature Validation Plugtests 2022, в якому брали участь 108 країн. За його результатами підтверджено повну відповідність українського електронного підпису європейським стандартам: технічно ми готові до взаємного визнання електронних довірчих послуг з ЄС", - йдеться у повідомленні.

Як повідомив віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, взаємне визнання електронних підписів є важливою частиною плану цифрової євроінтеграції України.

"Наші цифрові підписи повинні прийматись у будь-якій країні Євросоюзу. Це створює безліч переваг для бізнесу та для всіх українців. Наприклад, можна буде отримувати послуги в ЄС, підприємцям укладати онлайн-контракти з іноземними партнерами, відкривати міжнародні рахунки тощо", - написав він у телеграмі.

За словами Федорова, тестування проводилося технічним комітетом Європейського інституту телекомунікаційних стандартів ETSI, стандарти яких використовуються в країнах ЄС у сфері електронних довірчих послуг.

 

 

 

 

 

Теги: #єс #дія #цифровий_підпис

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