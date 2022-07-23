Події

19:51 23.07.2022

Уранці ЗС РФ обстріляли Харків з гармати Гіацинт-Б, вже встановлено місце, звідки було завдано удару

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Уранці ЗС РФ обстріляли Харків з гармати Гіацинт-Б, вже встановлено місце, звідки було завдано удару

Ранковий обстріл Київського та Основ'янського районів Харкова було здійснено з радянської причіпної гармати "Гіацинт-Б", повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції у Харківській області у суботу.

"Військові РФ здійснили артилерійський обстріл міста з радянської причіпної гармати Гіацинт-Б. За адресами виїжджало керівництво главку поліції, слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки, співробітники ДСНС. Поліцейські провели огляд, задокументували злочини і вилучили уламки осколково-фугасного снаряда калібру 152 мм", - йдеться в повідомленні.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов на брифінгу в суботу наголосив, що це не означає, що ворог наблизився до обласного центру і заявив, що вже встановлено місце, звідки було здійснено обстріл.

"Ворог б'є з артилерії - так, з реактивних систем залпового вогню - так. Враховуючи технічні характеристики цієї зброї, вона ще їм дозволяє бити з тих позицій, на яких вони знаходяться. Що стосується населеного пункту (звідки вівся вогонь - ІФ) - так, знаємо. Знаємо   навіть місце розташування. Але зараз говорити про це не можу", - сказав Синєгубов.

Він також запевнив, що українські військові не допускають прориву на жодному з напрямків. "Наші військові не допускають прориву ЗС РФ. Вони (окупанти – ІФ) не підійшли до Харкова. Ми не втратили жодного метра нашої території. За деякими напрямками наші збройні сили навіть мають успіх, але ми зараз не можемо це озвучити", - сказав Синєгубов.

 

 

Теги: #харків #обстріл

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