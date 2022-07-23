Події

11:21 23.07.2022

Унаслідок ракетних ударів по Кіровоградщині загинуло троє людей, дев'ятьох військових поранено – голова ОВА

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Унаслідок ракетних ударів по Кіровоградщині загинуло троє людей, дев'ятьох військових поранено – голова ОВА

Унаслідок ворожих ракетних ударів по Кіровоградській області в суботу вранці загинуло троє людей, зокрема військовослужбовець, ще дев'ятьох військових поранено, повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

"Наразі тривають рятувальні роботи, надається необхідна допомога постраждалим. Постраждали і військовослужбовці. Дев'ятеро з них поранені, один загинув. Два працівники відомчої охорони – охоронці трансформаторної підстанції, за попередньою інформацією, загинули", - сказав Райкович в ефірі телемарафону UAразом у суботу вранці.

Як повідомлялося, російські окупанти в суботу вранці випустили по Кропивницькому 13 крилатих ракет, в результаті чого постраждали інфраструктурні об'єкти, зокрема військовий аеродром і один із об'єктів "Укрзалізниці". Є загиблі та поранені.

Теги: #удар #кіровоградська_обл

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