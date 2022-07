Ракета компанії SpaceX вивела на орбіту 46 нових інтернет-супутників Starlink

Важка ракета-носій Falcon 9 у п'ятницю успішно вивела на орбіту чергову партію із 46 міні-супутників для поповнення орбітального угрупування глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink, повідомила компанія-розробник SpaceX.

"Виведення на орбіту 46 супутників Starlink підтверджено", - йдеться в повідомленні.

Запуск було здійснено з бази Космічних сил США Ванденберг у Каліфорнії о 10:39 за Тихоокеанським узбережжям США (20:39 за Києвом).

Приблизно за годину після запуску 46 супутників відокремилися від другого ступеня ракети на полярній орбіті заввишки до 320 км. Після перевірки інженерами SpaceX їхньої працездатності супутники із використанням власних іонних двигунів піднімуться на штатну орбіту висотою близько 560 км.

Це вже 53-е виведення на орбіту групи інтернет-супутників з травня 2019 року в рамках проекту Starlink і 4-й цього місяця. 24 липня очікується ще один.

Інтернет-супутники вагою 290 кг кожен увійшли до складу орбітального угруповання SpaceX. За весь час SpaceX запустила вже 2904 інтернет-супутники Starlink. Частина вийшла з ладу чи зійшла з орбіти. Близько 2,6 тис. апаратів залишаються на орбіті у робочому стані.

Тим часом багаторазовий перший ступінь американської ракети-носія Falcon 9, який використовувався для запусків вже вчетверте, приблизно за 8,5 хвилин після старту здійснив керовану вертикальну посадку на плавучу платформу-дрон Of Course I Still Love You, розташовану за кілька сотень кілометрів від бази в Тихому океані.

Крім того, спеціальне рятувальне судно SpaceX мало виловити з води дві стулки обтічника головної частини ракети, які після відділення спускалися на парашутах. Повторне використання обтічника дозволяє економити компанії SpaceX до $6 млн під час запуску своїх ракет.

Наразі компанія є найбільшим супутниковим оператором у світі. Як стверджує SpaceX, інтернет мережа Starlink доступна користувачам у 32 страхах світу, зокрема в Північній Америці, Європі, на Далекому Сході та в Австралії. За даними Пентагону, послугами цих супутників також активно користуються американські військові.

У перспективі компанія SpaceX планує розгорнути орбітальне угруповання з 12 тис. космічних апаратів даного типу (а згодом - із 30 тис.) для створення повномасштабної мережі, яка дозволить забезпечити мешканців Землі широкосмуговим доступом до Інтернету в будь-якому куточку планети. Загальна сума інвестицій у реалізацію проєкту оцінюється у $10 млрд.