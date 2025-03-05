Кількість поранених внаслідок ракетної атаки по Кривому Рогу зросла до 11 – ОВА

Двоє загиблих, а кількість поранених через удар ворожої ракети по готелю у Кривому Розі зросла до 11, повідомляє у телеграм-каналі начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"За інформацією на зараз, через ракетний удар по Кривому Рогу – 11 постраждалих. тВсі вони ушпиталені. Шестеро людей – у важкому стані. Поряд з ними лікарі. Роблять все можливе", - написав Лисак станом на 23:43 середи.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/19891