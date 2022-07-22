Події

20:16 22.07.2022

Гучні звуки долинали із Запорізького та Василівського районів

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Гучні звуки долинали із Запорізького та Василівського районів

 Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що ракетних ударів по обласному центру в п'ятницю не було, а звуки вибухів долинали від окремих районів міста із сусідніх населених пунктів.

"Гучні звуки, які чули сьогодні жителі деяких районів міста, долинали із Запорізького та Василівського районів. Із міркувань безпеки назви населених пунктів ми поки що не публікуємо. У самому Запоріжжі, як ми й повідомляли раніше, ситуація залишається стабільною, "прильоти" не зафіксовані" , - написав Куртєв у телеграмі.

Раніше у низці місцевих телеграм-каналів з'явилися повідомлення про вибухи, які було чутно в Запоріжжі.

 

 

 

Теги: #запоріжжя #вибухи

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