Події

18:26 22.07.2022

Мер Нікополя попередив про планований обстріл міста

1 хв читати
Мер Нікополя попередив про планований обстріл міста

Російські окупанти, ймовірно, планують знову обстріляти м. Нікополь Дніпропетровської області найближчим часом, повідомив мер міста Євген Євтушенко.

"Маємо інформацію щодо активізації РСЗВ на протилежному березі. Можливо, знову планується обстріл", - написав Євтушенко у телеграм-каналі в п'ятницю.

У зв'язку з цим він закликав жителів міст, сіл та селищ, що розташовані на березі Каховського водосховища, піти з вулиць. "Сьогодні краще спати в коридорі, кімнатах, вікна яких не виходять до водосховища, або перебувати в бомбосховищі. Уникайте перебування поряд із вікнами та скляними дверима", - написав мер міста.

Найбільшу актуальність, за словами Євтушенка, ця порада має для жителів Нікополя.

 

Теги: #попередження #обстріл #нікополь

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:39 21.07.2022
У Криворізькому районі через російські обстріли згоріло 4,5 га поля з пшеницею

У Криворізькому районі через російські обстріли згоріло 4,5 га поля з пшеницею

15:43 21.07.2022
Через погіршення ситуації з безпекою НМТ у Нікополі не проводитимуть

Через погіршення ситуації з безпекою НМТ у Нікополі не проводитимуть

14:47 21.07.2022
Російські окупанти обстріляли ферму на Дніпропетровщині, влучили по території біля свинарника

Російські окупанти обстріляли ферму на Дніпропетровщині, влучили по території біля свинарника

14:38 21.07.2022
Кількість загиблих унаслідок ранкових ворожих обстрілів Харкова зросла до трьох осіб, поранених - до 23

Кількість загиблих унаслідок ранкових ворожих обстрілів Харкова зросла до трьох осіб, поранених - до 23

12:26 21.07.2022
Кількість поранених унаслідок обстрілу Харкова "Ураганом" зросла до 21 особи - ОВА

Кількість поранених унаслідок обстрілу Харкова "Ураганом" зросла до 21 особи - ОВА

11:21 21.07.2022
Кількість жертв і постраждалих унаслідок обстрілу Харкова "Ураганами" зростає, серед поранених є дитина - Синєгубов

Кількість жертв і постраждалих унаслідок обстрілу Харкова "Ураганами" зростає, серед поранених є дитина - Синєгубов

10:43 21.07.2022
Окупанти обстріляли Центральний ринок Бахмута, інформація про загиблих та поранених уточнюється – ДСНС

Окупанти обстріляли Центральний ринок Бахмута, інформація про загиблих та поранених уточнюється – ДСНС

10:40 21.07.2022
Окупанти знову вдарили по зупинці громадського транспорту, 1 особа загинула, 17 поранено - Терехов

Окупанти знову вдарили по зупинці громадського транспорту, 1 особа загинула, 17 поранено - Терехов

10:37 21.07.2022
У Харкові щонайменше 17 поранених унаслідок ранкового ворожого обстрілу - Синєгубов

У Харкові щонайменше 17 поранених унаслідок ранкового ворожого обстрілу - Синєгубов

07:41 21.07.2022
Окупанти обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, жертв і руйнувань немає

Окупанти обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, жертв і руйнувань немає

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Реалізація ініціативи щодо експорту українського зерна принесе полегшення країнам, які перебувають на межі банкрутства – генсек ООН

Україна, Туреччина та РФ за підтримки ООН домовилися про 120-денний експорт зерна з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний"

Корбан підтвердив, що його не пускають в Україну, вилучили паспорт

Окупанти закривають Маріуполь на в'їзд і виїзд із п'ятниці до ранку понеділка – радник мера

Голову тероборони Дніпропетровщини Корбана не впускають до України, мотивуючи припиненням громадянства – джерела

ОСТАННЄ

Заява Борреля від імені ЄС: Успіх угод про розблокування Чорного моря для українського зерна залежатиме від швидкого та сумлінного виконання

Зеленський утворив військову адміністрацію в Приморську

Вантажні перевезення в Чорному морі відновляться найближчим часом, заявляє Ердоган

Реалізація ініціативи щодо експорту українського зерна принесе полегшення країнам, які перебувають на межі банкрутства – генсек ООН

ОЧЕВИДЦІ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В ЗАПОРІЖЖІ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Україна, Туреччина та РФ за підтримки ООН домовилися про 120-денний експорт зерна з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний"

Корбан підтвердив, що його не пускають в Україну, вилучили паспорт

Договір України з Туреччиною та ООН про вивезення зерна буде підписано у п'ятницю о 17:00-17:30 – нардеп

Триває відновлення інфраструктури у звільнених від окупантів регіонах України – заступник глави ОП

Мінкультури задокументувало 434 епізоди воєнних злочинів РФ проти культурної спадщини України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА