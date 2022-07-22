Мер Нікополя попередив про планований обстріл міста

Російські окупанти, ймовірно, планують знову обстріляти м. Нікополь Дніпропетровської області найближчим часом, повідомив мер міста Євген Євтушенко.

"Маємо інформацію щодо активізації РСЗВ на протилежному березі. Можливо, знову планується обстріл", - написав Євтушенко у телеграм-каналі в п'ятницю.

У зв'язку з цим він закликав жителів міст, сіл та селищ, що розташовані на березі Каховського водосховища, піти з вулиць. "Сьогодні краще спати в коридорі, кімнатах, вікна яких не виходять до водосховища, або перебувати в бомбосховищі. Уникайте перебування поряд із вікнами та скляними дверима", - написав мер міста.

Найбільшу актуальність, за словами Євтушенка, ця порада має для жителів Нікополя.