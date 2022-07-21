Рішенням президента Італії парламент країни розпущено, дострокові вибори відбудуться протягом 70 днів

Президент Італії Серджо Маттарелла ухвалив рішення про розпуск парламенту, повідомляють у четвер римські ЗМІ.

Глава держави зазначив, що дострокові вибори до парламенту слід організувати "не пізніше як за 70 днів".

За даними преси, позачергові вибори до парламенту можуть відбутися в Італії 18 або 25 вересня.

Раніше стало відомо про те, що Маттарелла ухвалив відставку голови ради міністрів Італії Маріо Драгі.