Події

19:27 21.07.2022

Рішенням президента Італії парламент країни розпущено, дострокові вибори відбудуться протягом 70 днів

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Рішенням президента Італії парламент країни розпущено, дострокові вибори відбудуться протягом 70 днів

Президент Італії Серджо Маттарелла ухвалив рішення про розпуск парламенту, повідомляють у четвер римські ЗМІ.

Глава держави зазначив, що дострокові вибори до парламенту слід організувати "не пізніше як за 70 днів".

За даними преси, позачергові вибори до парламенту можуть відбутися в Італії 18 або 25 вересня.

Раніше стало відомо про те, що Маттарелла ухвалив відставку голови ради міністрів Італії Маріо Драгі.

 

 

Теги: #італія #роспуск #паламент

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