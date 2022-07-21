Ніколи не відчував себе таким міцним, як зараз – Зеленський у відповідь на фейк про стан його здоров'я

Президент України Володимир Зеленський заявив, що цілком здоровий і почувається добре, як ніколи.

"Сьогодні Росія запустила чергові фейки, що держава не керується президентом Зеленським, бо він знаходиться у лікарні, а точніше, в реанімації через свій тяжкий стан здоров'я. Так ось, знаходжусь я в кабінеті, так міцно, як зараз, я себе ніколи не ще відчував. І погана новина для вас всіх, хто запускає такі фейки, - я не один, нас таких 40 мільйонів", - сказав він у відео, розміщеному в інстаграмі.

"І при всій повазі до похилого віку, але 44 - це не 70", - додав президент.

Раніше повідомлення про тяжкий стан Зеленського було розміщено за допомогою атаки хакерів в ефірі радіо "Мелодія".