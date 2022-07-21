Події

14:38 21.07.2022

Кількість загиблих унаслідок ранкових ворожих обстрілів Харкова зросла до трьох осіб, поранених - до 23

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Уранці 21 липня російські окупаційні війська обстріляли Харків із РСЗВ "Ураган", а потім здійснили артилерійський обстріл, внаслідок чого загинули та постраждали мирні жителі, повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

"Окупанти обстріляли, попередньо з реактивних систем залпового вогню "Ураган", зупинку громадського транспорту біля ринку в Київському районі Харкова. Загинули троє цивільних, ще 20 дістали поранень. Крім того, російські військові здійснили артилерійський обстріл Салтівського району Харкова. Постраждали троє мирних жителів", - йдеться у повідомленні.

У свою чергу начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко наголосив, що росіяни вели обстріл касетними снарядами, спеціально цілячись у велике скупчення мирних громадян.

"Це територія великого ринку, люди почали працювати, місцеві приходять, щоб щось купити, і саме у це місце влучили з РСЗВ "Ураган" із касетними боєприпасами. Касетні снаряди призначені для максимального ураження людей. Їх цілеспрямовано випустили по Харкову в місце максимального розташування мирних жителів", - наводить слова Тимошка відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

Тимошко зазначив, що росіяни здійснюють геноцид проти мирних жителів Харкова та області і запевнив, що всі злочини окупантів ретельно документуються слідчими та прокуратурою.

Начальник поліцейського главку знову закликав харків'ян бути обережними, звертати увагу на сигнали повітряної тривоги і негайно прямувати в укриття, щоб зберегти своє життя.

За фактами ранкових обстрілів розпочато кримінальне провадження за ч.ч. 1, 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ранкового ворожого обстрілу з РСЗВ "Ураган" у Харкові загинули двоє мирних мешканців, ще 21, зокрема дитину, поранено.

Теги: #харків #обстріл

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