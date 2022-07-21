За добу харківські рятувальники здійснили 32 оперативні виїзди, піротехніки ліквідували 8 ворожих боєприпасів

За минулу добу рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 32 оперативні виїзди, 12 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема 8 пожеж, спричинених обстрілами.

"Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися у Богодухівському (2), Ізюмському (1) та Чугуївському (4) районах області, а також у Київському районі Харкова. Горіли приватні дворові забудови, поля з пшеницею, трава та звалище", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Серед найбільших за площею пожеж у приватному секторі – пожежа у Малинівській громаді Чугуївського району, яка розпочалася о 13:30 в результаті влучення ворожого снаряда до приватної господарської споруди. Вогонь охопив 120 кв. м. Його гасили рятувальники 64-ї Державної пожежно-рятувальної частини із Лисичанська. Пожежу було ліквідовано менш ніж за півгодини - о 13:58.

Крім того, протягом доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС тричі виїжджали на проведення аварійно-рятувальних робіт, двічі – на допомогу комунальним службам та 6 разів – на допомогу населенню.

Піротехніки ДСНС ліквідували 8 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.