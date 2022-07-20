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16:31 20.07.2022

Контактна група формату "Рамштайн" і далі знаходитиме інноваційні способи довгострокової підтримки ЗСУ – міністр оборони США

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Контактна група формату "Рамштайн" і далі знаходитиме інноваційні способи довгострокової підтримки ЗСУ – міністр оборони США

Контактна група з оборони України і далі знаходитиме інноваційні способи довгострокової підтримки Збройних сил України, заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

"У міру того, як вирує ця боротьба, контактна група і далі знаходитиме інноваційні способи надавати нашу довгострокову підтримку хоробрим чоловікам і жінкам українських Збройних сил, і ми направлятимемо нашу допомогу, щоб гарантувати, що Україна має технології, боєприпаси та вогневу міць для самозахисту", - сказав Остін, відкриваючи четверту зустріч Контактної групи з оборони України в середу.

За його словами, це критична фаза конфлікту.

"І тому наша колективна підтримка України життєво необхідна і невідкладна. Росія думає, що може протриматися довше за українців і нас, але це лише останній з низки російських прорахунків. Ми єдині в нашій підтримці, ми твердо дотримуємося наших зобов'язань і будемо на висоті становища", - наголосив Остін.

Міністр зазначив, що понад 30 країн відправили летальну військову допомогу Україні.

Він звернув увагу на те, що німецькі РСЗВ невдовзі будуть на полі бою в Україні.

"Британські РСЗВ M270 зараз у бою, а німецькі системи незабаром також будуть на полі бою", - зазначив Остін.

Глава Міноборони зазначив, що Польща також нещодавно перекинула Україні три дивізіони 155-мм самохідних гаубиць, які вже роблять свій внесок на лінії форту.

Він також подякував Норвегії за тісну співпрацю із США у перекиданні Україні систем протиповітряної оборони NASAMS.

Теги: #сша #рамштайн #остін

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