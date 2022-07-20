Події

12:16 20.07.2022

За уточненими даними, внаслідок обстрілу Харкова 3 людей загинуло, 2 поранені

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За оновленими даними, внаслідок ранкового обстрілу Харкова, вчиненого російськими окупаційними військами, загинуло троє мирних жителів, двоє поранені.

"Унаслідок обстрілу росіянами Салтівки три людини загинули (зокрема 13-річна дитина). Двоє поранені", - повідомила волонтерка Наталія Попова.

У свою чергу міський голова Харкова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону повідомив, що одна з поранених - 15-річна сестра загиблого хлопчика.

"На зупинці стояли люди, прилетіли туди "Урагани". Як результат - троє загиблих, зокрема дитина 13 років. Його сестра поранена, їй 15 років", - сказав Терехов.

За його словами, унаслідок обстрілу також пошкоджена мечеть.

Як повідомлялося, уранці в середу російські окупаційні війська завдали удару по Харкову, ймовірно, РСЗВ "Ураган". За інформацією голови ОВА Олега Синєгубова, внаслідок обстрілу троє людей, зокрема 13-річна дитина, загинули, 72-річна жінка отримала поранення.

Теги: #харків #обстріл

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