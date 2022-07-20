У Харкові затримано порушника комендантської години, який мав при собі карту з відмітками розміщення адміністративних будівель-поліція

Минулої доби обстрілів російських окупаційних військ зазнала низка населених пунктів Харківської області, серед яких Мосьпанове, Печеніги, Клугино-Башкирівка, Липці, Грушуваха, Петрівське, Лісове, Циркуни, Російські Тишки, Коробочкине, Золочів і Дергачі.

"В результаті пошкоджено житлові будинки мирних громадян, господарські приміщення, навчальний заклад, горіло поле з пшеницею. Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти опрацювали 30 фактів руйнувань житла та інших об'єктів на території регіону в результаті обстрілів і пожеж", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

Правоохоронці разом із військовими на блокпостах перевірили понад 1100 машин для виявлення правопорушень. Завдяки інформації від населення до відділів поліції доставлено 10 осіб для перевірки щодо їх можливої співпраці з російськими окупантами.

Бійці полку поліції особливого призначення під час патрулювання міста на Олександрівському проспекті помітили чоловіка, який перебував на вулиці під час дії комендантської години. У ході перевірки поліцейські виявили у громадянина карту із відмітками розміщення адміністративних будівель у Харкові. Порушника комендантської години доставлено до відділу поліції для перевірки.