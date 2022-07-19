Події

08:20 19.07.2022

У Харкові затримано громадянина, який перебував у розшуку за сприяння вчиненню теракту

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У Харкові затримано громадянина, який перебував у розшуку за сприяння вчиненню теракту

Правоохоронці під час затримання 10 осіб і перевірок їхньої можливої співпраці з російськими окупантами виявили 50-річного чоловіка, який був у розшуку Служби безпеки за сприяння вчиненню терористичного акту, повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

"Правоохоронці разом із військовими на блокпостах перевірили за добу понад 1000 транспортних засобів для виявлення правопорушень. Завдяки інформації від населення до відділів поліції доставлено 10 осіб для перевірки їхньої можливої співпраці з російськими окупантами", - сказано в повідомленні.

Так, бійці полку поліції особливого призначення під час патрулювання міста виявили 50-річного чоловіка, який перебував у розшуку органами СБУ за сприяння вчиненню терористичного акту. Його доправили до відділу поліції для з'ясування всіх обставин.

Водночас, за минулу добу російські окупаційні війська продовжували обстрілювати цивільну інфраструктуру населених пунктів Харківської області (зокрема Золочева, Морозової Долини, Шестакова, Старого Салтова, Циркунів та Чугуївської громади), від їхнього вогню постраждали також поля з пшеницею.

"У результаті пошкоджено житлові будинки мирних громадян, господарські приміщення, медичний заклад, горіло понад 20 га посівних угідь. Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти опрацювали 25 фактів руйнувань житла та інших об'єктів на території регіону в результаті обстрілів і пожеж", - йдеться у повідомленні.

 

 

Теги: #харків #терорист #затримання

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