Події

21:01 18.07.2022

Ексначальнику управління СБУ в Криму, який працював на російські спецслужби, обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою

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Ексначальнику управління СБУ в Криму, який працював на російські спецслужби, обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою

Колишньому начальнику Служби безпеки України в АР Крим Олегу Кулінічу, раніше затриманому за підозрою у державній зраді, суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 13 вересня 2022 року без можливості внесення застави, повідомляє пресслужба Держбюро розслідувань.

"Чинному співробітнику Служби безпеки України, який працював на спецслужби РФ, суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 13 вересня 2022 року без можливості внесення застави", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що фігуранту повідомлено про підозру за трьома статтями: ч.1 ст.255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній); ч.1 ст.111 (державна зрада); ч.5 ст.27 ч.1 ст.114 (допомога у передачі або зборі з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або їх представникам відомостей, що становлять державну таємницю).

Як повідомлялося, співробітники Державного бюро розслідувань і Служби безпеки України провели спільну спеціальну операцію, в результаті якої викрили та затримали колишнього начальника Служби безпеки України в АР Крим Олега Кулініча за підозрою у державній зраді.

Теги: #сбу #держзрада #співробітник

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