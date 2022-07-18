Греція готова прийняти групу дітей з онкологічними захворюваннями із Одеської області та безкоштовно провести для них курс лікування

Голова Одеської ОВА Максим Марченко за підсумками зустрічі з Генеральним консулом Греції в Одесі заявив про те, що грецька сторона готова прийняти групу дітей з онкологічними захворюваннями з Одеської області та безкоштовно провести для них курс лікування.

"Сьогодні зустрівся з Генеральним консулом Греції в Одесі. Консул повідомив про готовність грецької сторони прийняти в Афінах групу дітей з онкологічними захворюваннями з області разом із супроводжуючими, а також безкоштовно провести весь необхідний курс лікування", - сказав Марченко у відеозверненні в понеділок.

Він наголосив, що кожна дитина має шанс отримати необхідну терапію і грецький консул запевнив, що "лікування проходитиме за найкращими європейськими стандартами".