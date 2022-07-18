Зеленський призначив в.о. голови СБУ Василя Малюка

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення тимчасовим виконувачем обов'язків голови Служби безпеки України Василя Малюка.

Відповідний указ №504/2022 від 18 липня розміщено на сайті глави держави.

"Першому заступнику голови Служби безпеки України Малюку Василю Васильовичу тимчасово виконувати обов’язки голови Служби безпеки України", - йдеться в указі.

Раніше Зеленський підписав указ про усунення Івана Баканова від обов’язків голови Служби безпеки України.