Події

12:24 18.07.2022

Зеленський призначив в.о. голови СБУ Василя Малюка

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Зеленський призначив в.о. голови СБУ Василя Малюка

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення тимчасовим виконувачем обов'язків голови Служби безпеки України Василя Малюка.

Відповідний указ №504/2022 від 18 липня розміщено на сайті глави держави.

"Першому заступнику голови Служби безпеки України Малюку Василю Васильовичу тимчасово виконувати обов’язки голови Служби безпеки України", - йдеться в указі.

Раніше Зеленський підписав указ про усунення Івана Баканова від обов’язків голови Служби безпеки України.

Теги: #сбу #кадри

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