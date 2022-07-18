У результаті обстрілу в Миколаєві пошкоджено автосалон і салон із продажу сільгосптехніки, попередньо жертв немає

У результаті нічного обстрілу Миколаєва було пошкоджено автосалон і салон із продажу сільськогосподарської техніки, попередньо серед людей жертв немає, повідомляє голова обласної державної адміністрації Віталій Кім.

"Близько 03:00, 18 липня, Миколаїв знову зазнав масованого ракетного обстрілу. За попередньою інформацією відомо про влучення в автосалон і салон із продажу сільгосптехніки. Інші влучення були околицями міста. Попередньо без жертв. Детальна інформація уточнюється", - написав Кім у телеграм-каналі в понеділок.