Події

13:37 17.07.2022

У Дергачівській громаді на Харківщині одна загибла та один поранений від ворожих обстрілів, тим, хто виїхав, краще почекати з поверненням - мер

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У ніч на 17 липня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Дергачах Харківської області, повідомив міський голова В'ячеслав Задоренко.

"Сьогодні вночі окупанти завдали ударів по Дергачах керованими ракетами великої потужності (випущеними, найімовірніше, із ЗРК С-300), у результаті чого отримали пошкодження промислові підприємства, постраждала цивільна інфраструктура, є значні руйнування житлового сектору", - написав Задоренко на своїй сторінці в Facebook.

Він повідомив, що протягом доби російські військові активно обстрілювали зі ствольної артилерії, танків і мінометів населені пункти громади (Слатине, Прудянку, Цупівку, Дементіївку, Нове, Питомник і Руську Лозову). У селищі Нове двоє осіб отримали осколкові ураження, від яких жінка померла.

"Зусиллями Дергачівської тероборони і волонтерів пораненому чоловікові надали допомогу на місці, а жінку з важкими пораненнями доставили в лікарню. На жаль, врятувати їй життя не вдалося", - написав Задоренко.

Він висловив співчуття родині загиблої і закликав жителів, які виїхали з території громади, не поспішати з поверненням.

"Щиро співчуваю родині загиблої і вкотре закликаю: заради власної безпеки, заради збереження життя ваших рідних і близьких, будь ласка, не повертайтеся зараз до Дергачівської громади! За нинішніх обставин перебувати на території громади небезпечно!" - написав Задоренко.

 

Теги: #обстріл #дергачі

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