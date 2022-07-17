Порошенко повідомив, що закуплені його фондом і ГО "Справа громад" бронемашини для ЗСУ вже на кордоні з Україною і скоро прибудуть на фронт

Італійські бронемашини MLS SHIELD, які Фонд Порошенка купує разом з волонтерами ГО "Справа громад", вже перебувають неподалік українського кордону і незабаром будуть на фронті, повідомив п'ятий президент України, народний депутат (фракція "Європейська солідарність") Петро Порошенко.

Як повідомляє пресслужба "Євросолідарності" в неділю, п'ятий президент 4 липня на заводі в Італії анонсував контракт щодо закупівлі зазначених автомобілів. Переговори про отримання експортної ліцензії тривали три місяці, Фонд Порошенка вніс 50 млн грн авансу, 45 млн грн збирають волонтери на платформі ГО "Справа Громад".

"Нові броньовані автомобілі італійського виробництва, які зроблені на бойовому шасі, мають посилений бронезахист. Передбачені можливості встановлення озброєння, яке мається в розпорядження Збройних Сил України. Найголовніше – в неймовірно короткі терміни ми робили все для того, щоб ці броньовані автомобілі надійшли командуванню Десантно-штурмових військ, поступили на озброєння і брали безпосередню участь в контрнаступі", – зазначив Порошенко.

За його словами, в цих бронемашинах є тепловізійна система, лазерні далекоміри, автоматична коробка передач, броньовані двері, кондиціонер, і "навіть USB-сокети для того, щоб працювати з системами комунікації".

"Ми створили велику кількість бригад. Але це неефективно, коли в бригади немає коліс, броні і зброї. І кожен з нас робить те, що від нас залежить. Ми сьогодні маємо знайти можливості озброїти армію. Не тільки ми з Мариною – а й ви. Ми зробили те, що було неймовірним. Ми не тільки отримали ліцензію – ця бронетехніка вже на кордоні з Польщею. Ми не скажемо де, але найближчим часом вона перетне кордон України", - наголосив нардеп.

Петро Порошенко разом зі своєю дружиною Мариною подякував усім українцям, які долучилися до збору коштів на бронеавтомобілі, а також висловив подяку українським військовим, які захищають свою країну від російських окупантів.

Також він подякував уряду Італії та прем'єр-міністру країни Маріо Драгі.

"Він – людина цінностей, відкинув політичні ігри, популізм і прийняв дуже важливі рішення – і щодо надання нам статусу кандидата в ЄС, і дуже болісного рішення щодо надання нам зброї", - підсумував п'ятий президент.