Події

20:34 16.07.2022

Російські окупанти обстріляли Покровськ ракетами "Іскандер-М", пошкоджено 27 будівель

1 хв читати

Унаслідок обстрілу Покровська Донецької області пошкоджено щонайменше 27 будівель, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"Ворог двічі вдарив по мирних жителях балістичною ракетою "Іскандер-М", зазначається у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що поліцейські задокументували воєнний злочин РФ, за фактом розпочато кримінальне провадження.

Як повідомлялося, російські окупанти обстріляли територію Покровської громади у суботу, 16 липня. Мер Покровська Руслан Требушкін повідомив про жертв і поранених серед мирного населення.

 

 

 

Теги: #обстріл #наслідки #донецька_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:25 16.07.2022
Окупанти обстріляли Покровську громаду, серед цивільних є жертви та поранені

Окупанти обстріляли Покровську громаду, серед цивільних є жертви та поранені

19:21 16.07.2022
Двоє людей загинули, троє постраждали в результаті ракетного удару по Нікополю

Двоє людей загинули, троє постраждали в результаті ракетного удару по Нікополю

19:09 16.07.2022
Ворог завдав ракетного удару по сільгосппідприємству на Черкащині, попередньо без жертв

Ворог завдав ракетного удару по сільгосппідприємству на Черкащині, попередньо без жертв

11:15 16.07.2022
У Донецькій області за добу обстрілами зруйновано 25 приватних і 11 багатоквартирних житлових будинків - поліція

У Донецькій області за добу обстрілами зруйновано 25 приватних і 11 багатоквартирних житлових будинків - поліція

09:08 16.07.2022
Дим від пожежі в результаті ракетного обстрілу РФ видно далеко за межами Одеси

Дим від пожежі в результаті ракетного обстрілу РФ видно далеко за межами Одеси

08:35 16.07.2022
На Донеччині окупанти вбили семеро цивільних людей, чотирнадцять поранено

На Донеччині окупанти вбили семеро цивільних людей, чотирнадцять поранено

08:15 16.07.2022
Рятувальники витягли з-під завалів тіла двох загиблих унаслідок нічного ракетного удару по Чугуєву

Рятувальники витягли з-під завалів тіла двох загиблих унаслідок нічного ракетного удару по Чугуєву

08:11 16.07.2022
Ворожа ракета окупантів влучила в одеський склад, повідомляє Братчук

Ворожа ракета окупантів влучила в одеський склад, повідомляє Братчук

08:07 16.07.2022
Окупанти знову обстріляли Костянтинівку на Донеччині

Окупанти знову обстріляли Костянтинівку на Донеччині

08:04 16.07.2022
Вночі Чугуїв зазнав масованого ворожого обстрілу, є поранені

Вночі Чугуїв зазнав масованого ворожого обстрілу, є поранені

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна може використати HIMARS проти російських об'єктів у Криму

Російські війська здійснюють перегрупування підрозділів для подальшого просування у напрямку Слов'янська

Окупанти випустили шість ракет по Україні з акваторії Каспійського моря, чотири з них збиті

Байден і спадкоємний принц Саудівської Аравії висловили підтримку Україні за підсумками зустрічі в Джидді

За останній місяць росіяни щонайменше двічі відвідували Іран, щоб оглянути безпілотники - Салліван

ОСТАННЄ

Із території Святогірської Лаври вдалося евакуювати групу мирних жителів

Українські військові відбили спробу окупантів перерізати трасу Лисичанськ-Бахмут

Корбан спростував інформацію про витік хімікатів із машинобудівного заводу у Дніпрі

Над Дніпропетровщиною та Запоріжжям збито чотири ворожі ракети Х-101 – голова облради

На кордоні з Польщею вилучили контрабандну партію електронних сигарет на 700 тис. євро

Правоохоронці передали до суду справу ворожого корегувальника з Луганської області

Боррель у зв'язку з восьмою річницею трагедії МН17: Ми очікуємо, що Росія візьме на себе відповідальність і співпрацюватиме

Сім'ї загиблих і постраждалих в результаті ракетного удару у Вінниці отримають компенсації від міської та обласної рад

Усі загиблі в результаті ракетного удару окупантів по Вінниці ідентифіковані

Грузія отримала статус партнера НАТО в операції у Середземномор'ї "Морський вартовий"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА