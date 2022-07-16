Російські окупанти обстріляли Покровськ ракетами "Іскандер-М", пошкоджено 27 будівель

Унаслідок обстрілу Покровська Донецької області пошкоджено щонайменше 27 будівель, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"Ворог двічі вдарив по мирних жителях балістичною ракетою "Іскандер-М", зазначається у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що поліцейські задокументували воєнний злочин РФ, за фактом розпочато кримінальне провадження.

Як повідомлялося, російські окупанти обстріляли територію Покровської громади у суботу, 16 липня. Мер Покровська Руслан Требушкін повідомив про жертв і поранених серед мирного населення.