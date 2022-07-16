Події

10:38 16.07.2022

Ракетний удар по Чугуєву було завдано, імовірно, з території Бєлгородської області - поліція

1 хв читати
Ракетний удар по Чугуєву було завдано, імовірно, з території Бєлгородської області - поліція

Місто Чугуїв Харківської області в ніч на 16 липня зазнало ракетного удару, імовірно, з території Бєлгородської області (РФ), повідомив заступник начальника Головного управління Національної поліції України в Харківській області – начальник слідчого управління Сергій Болвінов.

"4 ракети рашистів, імовірно, вилетіли з-під Бєлгорода вночі, близько 3:30, влучили в житловий будинок, школу і адміністративні будівлі. Також є влучання у землю, воронки діаметром до 14,5 метрів. У двоповерховому житловому домі зруйнована частина будинку. Під завалами знайдені тіла 3х людей, ще 3 поранені. Потерпілі - цивільні", - написав Болвінов на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, наразі через завали встановити тип ракети неможливо. Рятувальники продовжують розбирати завали. Правоохоронці продовжують огляд місць влучання.

Слідчі Чугуївського районного управління поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ч.2 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством) Кримінального кодексу України.

Джерело: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5289273904491787&id=100002276907245

Теги: #війна #харківська_область #чугуїв

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:17 16.07.2022
У Вінниці після ракетного удару залишається невідомою доля 4 людей - мер

У Вінниці після ракетного удару залишається невідомою доля 4 людей - мер

10:15 16.07.2022
РФ втратила за добу в Україні близько 140 військових, 5 танків і 6 безпілотників – Генштаб ЗСУ

РФ втратила за добу в Україні близько 140 військових, 5 танків і 6 безпілотників – Генштаб ЗСУ

09:43 16.07.2022
Окупанти з вечора обстріляли 4 прикордонні ОТГ на Сумщині – голова обладміністрації

Окупанти з вечора обстріляли 4 прикордонні ОТГ на Сумщині – голова обладміністрації

09:39 16.07.2022
Офіс генпрокурора: внаслідок агресії РФ в Україні загинули 353 дитини, 662 - поранені

Офіс генпрокурора: внаслідок агресії РФ в Україні загинули 353 дитини, 662 - поранені

08:15 16.07.2022
Рятувальники витягли з-під завалів тіла двох загиблих унаслідок нічного ракетного удару по Чугуєву

Рятувальники витягли з-під завалів тіла двох загиблих унаслідок нічного ракетного удару по Чугуєву

08:04 16.07.2022
Вночі Чугуїв зазнав масованого ворожого обстрілу, є поранені

Вночі Чугуїв зазнав масованого ворожого обстрілу, є поранені

19:32 15.07.2022
Спецназівці СБУ збили два літаки окупантів під Оріховим і знищили чотири БМП

Спецназівці СБУ збили два літаки окупантів під Оріховим і знищили чотири БМП

18:18 15.07.2022
Російські терористи понесуть повну відповідальність за те, що роблять, - Зеленський

Російські терористи понесуть повну відповідальність за те, що роблять, - Зеленський

15:21 15.07.2022
Російські окупанти завдали чергового авіаракетного удару по Краматорську – мер

Російські окупанти завдали чергового авіаракетного удару по Краматорську – мер

15:11 15.07.2022
Німеччина передала Україні 80 пікапів для потреб ЗСУ – посольство

Німеччина передала Україні 80 пікапів для потреб ЗСУ – посольство

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

РФ втратила за добу в Україні близько 140 військових, 5 танків і 6 безпілотників – Генштаб ЗСУ

Офіс генпрокурора: внаслідок агресії РФ в Україні загинули 353 дитини, 662 - поранені

ЗС України відбили ворожу спробу захопити трасу Лисичанськ-Бахмут

Російська армія вранці в суботу з "Градів" обстріляла Нікопольський район Дніпропетровщини, пошкоджено 12 житлових будівель та дві навчальні, поранено жінку

Збільшилася до 16 кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки РФ у Дніпрі

ОСТАННЄ

Дим від пожежі в результаті ракетного обстрілу РФ видно далеко за межами Одеси

На південному заході Європи вирують лісові пожежі на тлі сильної спеки

Окупанти обстріляли Миколаїв і чотири райони в області, а в Баштанці двоє людей поранено

ЗС України відбили ворожу спробу захопити трасу Лисичанськ-Бахмут

На Донеччині окупанти вбили семеро цивільних людей, чотирнадцять поранено

Втрати російської армії за добу п'ятниці склали 47 осіб о/с та 31 одиницю військової техніки

Російські війська обстріляли чотири громади Сумщини, одна людина загинула, семеро поранено

Ворожа ракета окупантів влучила в одеський склад, повідомляє Братчук

Окупанти знову обстріляли Костянтинівку на Донеччині

Російська армія вранці в суботу з "Градів" обстріляла Нікопольський район Дніпропетровщини, пошкоджено 12 житлових будівель та дві навчальні, поранено жінку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА