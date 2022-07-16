Ракетний удар по Чугуєву було завдано, імовірно, з території Бєлгородської області - поліція

Місто Чугуїв Харківської області в ніч на 16 липня зазнало ракетного удару, імовірно, з території Бєлгородської області (РФ), повідомив заступник начальника Головного управління Національної поліції України в Харківській області – начальник слідчого управління Сергій Болвінов.

"4 ракети рашистів, імовірно, вилетіли з-під Бєлгорода вночі, близько 3:30, влучили в житловий будинок, школу і адміністративні будівлі. Також є влучання у землю, воронки діаметром до 14,5 метрів. У двоповерховому житловому домі зруйнована частина будинку. Під завалами знайдені тіла 3х людей, ще 3 поранені. Потерпілі - цивільні", - написав Болвінов на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, наразі через завали встановити тип ракети неможливо. Рятувальники продовжують розбирати завали. Правоохоронці продовжують огляд місць влучання.

Слідчі Чугуївського районного управління поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ч.2 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством) Кримінального кодексу України.

Джерело: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5289273904491787&id=100002276907245