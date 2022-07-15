Мер Миколаєва повідомляє про потужні вибухи в місті

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич повідомляє про потужні вибухи в місті, мешканців просять пройти в укриття.

"У місті лунають потужні вибухи! Терміново пройдіть в укриття!", - написав Сенкевич у телеграм-каналі у п'ятницю вранці.

Пізніше мер повідомив, що в місті пролунало понад 10 вибухів, детальну інформацію буде опубліковано пізніше.

"Понад 10 потужних вибухів прогриміло щойно в Миколаєві! Повітряна тривога триває! Не виходьте з будинків та укриттів! Всю важливу інформацію повідомлю вам згодом", - написав Сенкевич.