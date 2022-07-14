Кількість загиблих у результаті обстрілу Вінниці збільшилася до 23 осіб

Станом на 19:40 відомо про 23 загиблих у результаті російського ракетного удару по Вінниці, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Оперативна інформація станом на 19:40: загинули 23 особи (з них 3 дитини), звернулися за допомогою 115 осіб, госпіталізовано 64, зокрема 2 дітей, у важкому стані перебувають 34 особи, 5 осіб у критичному стані", - йдеться у повідомленні у фейсбуці.

Продовжується пошук 42 осіб, зв'язок із якими відсутній.

Від ДСНС на місці працюють 348 осіб, зокрема кінологи та піротехніки, та 42 одиниці техніки.

Раніше повідомлялося про 22 цивільних, загиблих в результаті влучення крилатих ракет типу "Калібр" по Вінниці у четвер удень, троє з них діти, ідентифіковані тіла 6 загиблих.

Значні руйнування та пошкодження в результаті удару отримали житлові будинки, адміністративні та офісні приміщення.

Ракети були випущені близько 11 години з акваторії Чорного моря з підводного човна.