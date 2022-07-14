Генштаб: у Вінниці було влучання трьох крилатих ракет типу "Калібр", дві були збиті силами ППО

У Вінниці зафіксовано влучання трьох крилатих ракет типу "Калібр", дві були збиті засобами протиповітряної оборони України в районі села Рахни Вінницької області, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил України Олексій Громов.

"Сьогодні ворог завдав ракетного удару по населеному пункту Вінниця. Зафіксовано влучання трьох крилатих ракет типу "Калібр". При цьому дві крилаті ракети були збиті засобами протиповітряної оборони нашої країни в районі населеного пункту Рахни", - сказав він на брифінгу у Медіацентрі "Україна - Укрінформ" у четвер.

Раніше речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що "Калібри" було випущено близько 11-ї години з акваторії Чорного моря з підводного човна.