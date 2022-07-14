Ахметов не відповідає критеріям "олігарха" – Малюська

Бізнесмен Рінат Ахметов більше не підпадає під критерії "олігарха" після складання його бізнес-партнером Вадимом Новинським депутатського мандата та виходу SCM із медійного бізнесу, повідомив міністр юстиції Денис.

"Новинський - це був прямий зв'язок для того, щоб визнати олігархом Ахметова. Тому що вони є партнерами по бізнесу, а пан Новинський як народний депутат є політичною фігурою. І тому тут, у випадку продовження статусу Новинського як народного депутата, спрацьовувала б ознака участі в політичному житті, що додавала б і автоматично перетворювала б Ахметова на олігарха. Тому в цьому випадку відмова від мандата, було це метою чи не було метою – не знаю, судити не буду, але прибрала прямий зв'язок Ахметова з парламентом і прибрала найочевиднішу ознаку участі в політичному житті для Ахметова", - повідомив міністр юстиції Малюська в ефірі онлайн-дискусії "ОПОРА.Live".

Також після рішення SCM вийти з медійного бізнесу Ахметов більше не підпадає під критерій закону про олігархів щодо володіння ЗМІ.

За словами Малюськи, у такий спосіб Рінат Ахметов здійснив вихід одразу з-під двох критеріїв потрапляння до переліку олігархів – щодо участі в політичному житті країни через втрату мандата його бізнес-партнером Вадимом Новинським, а також щодо впливу на медіасферу через відмову від ліцензій на телерадіотрансляцію "Медіа Групи Україна".

"Він (Рінат Ахметов - ІФ) ніколи не хотів потрапити до списку олігархів, був рішуче налаштований. Остання його заява - це якраз ознака того, що своєї думки він не змінив, і він вважає цей закон небезпечним і не хотів би туди потрапляти", - підсумував міністр юстиції Малюська.