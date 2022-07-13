Події

07:40 13.07.2022

На Слов'янському напрямку бійці ЗС України відбили ворожий штурм

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На Слов'янському напрямку бійці ЗС України відбили ворожий штурм

На Слов'янському напрямку бійці Збройних сил України відбили ворожий штурм російських окупантів, але не виключається продовження штурмових дій противника у напрямку Ізюм-Слов'янськ, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Штурм в напрямку населених пунктів Довгеньке та Долина українські захисники успішно відбили. Не виключається продовження ведення противником штурмових дій для покращення тактичного положення та створення сприятливих умов для ведення наступу в напрямку Ізюм – Слов’янськ", - йдеться у ранковому зведенні в середу на сторінці Генштабу в фейсбуці.

Наголошується, що на Слов'янському напрямку ворог не припиняє артилерійських обстрілів у районах н.п. Долина, Дібрівне, Курулька, Мазанівка, Адамівка, Вірнопілля, Гусарівка, Чепіль, Велика Комишуваха, Краснопілля, Хрестище, Довгеньке та Маяк.

Крім того, на Волинському та Поліському напрямках у підрозділах ЗС Білорусі проведено ротацію частини особового складу та техніки.

Продовжується перевірка штабу військ територіальної оборони Жлобинського району Гомельської області, де зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з цієї території та повітряного простору.

На Сіверському напрямку склад та положення ворожих військ без особливих змін. Окупанти обстріляли позиції наших військ із мінометів в районі Вовківки Сумської області.

На Харківському напрямку противник утримує угруповання військ зі складу Західного та Східного військових округів. Основні зусилля зосереджує на обороні.

Ворог обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії місто Харків та населені пункти Соснівка, Дементіївка, Микільське, Руські та  Черкаські Тишки, Питомник, Слатине, Прудянка, Нове, Іванівка та Залиман.

На Краматорському напрямку ворог активних дій не вів, здійснював обстріли із ствольної артилерії та мінометів в районах населених пунктів Тетянівка, Миколаївка, Крива Лука, Сіверськ, Серебрянка, Спірне. Завдав авіаційного удару неподалік Верхньокам’янського.

На Бахмутському напрямку окупанти обстрілювали райони Берестового, Білогорівки, Соледара, Покровського, Бахмута, Опитного, Веселої Долини, Вершини, Травневого, Кодеми, Торецька і Шумів. Завдав ракетно-авіаційних ударів по Торецьку та Райському та авіаударів неподалік Берестового. Вів повітряну розвідку з БпЛА типу “Орлан-10” та задіював диверсійно-розвідувальні групи.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках, з метою сковування наших військ, ворог вів артилерійські обстріли в районах населених пунктів Авдіївка (Коксохімічний завод), Веселе, Мар’їнка, Новомихайлівка, Павлівка, Причистівка, Залізничне, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка та Камʼянське. Завдав авіаційних ударів неподалік Кам’янки, Авдіївки та Новомихайлівки.

На Південнобузькому напрямку, щоб завадити перегрупуванню наших військ, агресор вів артилерійський вогонь по районах населених пунктів Біла Криниця, Партизанське, Благодатне, Киселівка, Новогригорівка, Зоря, Котляреве, Шевченкове, Степова Долина, Українка, Миколаїв і Кульбакине. Для корегування вогню задіяв БпЛА.

"У Чорноморській та Азовській морські зонах корабельне угруповання противника основні зусилля зосереджує на блокуванні цивільного судноплавства. У готовності до завдання ракетних ударів утримується чотири носії крилатих ракет морського базування "Калібр", - додали в штабі.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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